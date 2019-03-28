При взрыве и пожаре на заправке в Кропивницком пострадали четыре человека, - ГосЧС

Спасатели предотвратили распространение огня на соседнюю АЗС и трансформаторную подстанцию.

При взрыве и пожаре на заправке в Кропивницком пострадали четыре человека, - ГосЧС
Фото: ГосЧС

Во время тушения пожара на газовой заправке в Кропивницком получили травмы четыре человека. Все пострадавшие находятся в областной больнице с ожогами разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Во время тушения пожара на ул. Киевской произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего было уничтожено 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей, три металлических вагончика общей площадью 16 кв.м.

При пожаре травмированы начальник караула пожарной части и старший помощник начальника дежурной смены, а также двое граждан 1960 и 1977 г.р. По данным Кропивницкого горсовета, начальник караула находится в стабильном состоянии средней тяжести, старший помощник получил ожоги головы и шеи I и II степени, его состояние оценивается как легкое. Тяжелые ожоги получил 59-летний мужчина - у него ожоги тела ІІ и ІІІ ступени, он находится в реанимации. О четвертом пострадавшем горсовет не сообщил.

В ГосЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 19 единиц спецтехники и 85 спасателей. Благодаря их работе удалось избежать взрыва на соседней автозаправочной станции и не допустить распространение огня на соседние частные дома и трансформаторную подстанцию.

Напомним, в Кропивницком вечером 27 марта прогремели несколько сильных взрывов на газовой заправке. По данным местных СМИ, в результате инцидента был обесточен микрорайон Ковалевка, а в соседних домах взрывной волной выбило окна. Позже сообщалось о трех пострадавших. По последней информации, в результате пожара сгорели до двух десятков автомобилей. Причину пожара установит расследование.


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