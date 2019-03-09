СБУ с помощью инсценировки предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона

Заказчика и исполнителя убийства задержали.

СБУ с помощью инсценировки предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона
СБУ предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности задержала заказчика и исполнителя заказного убийства предпринимателя из Херсона. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Было установлено, что один из членов организованной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

Организатор планировал похищение херсонского фермера для вымогательства выкупа в размере 100 тысяч долларов. После получения суммы его планировали убить.

"Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "оплаты" в размере 40 тыс. долларов", - говорится в сообщнии.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее сообщалось, что киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области.


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