СБУ с помощью инсценировки предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона
Заказчика и исполнителя убийства задержали.
Служба безопасности задержала заказчика и исполнителя заказного убийства предпринимателя из Херсона. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Было установлено, что один из членов организованной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.
Организатор планировал похищение херсонского фермера для вымогательства выкупа в размере 100 тысяч долларов. После получения суммы его планировали убить.
"Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "оплаты" в размере 40 тыс. долларов", - говорится в сообщнии.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.
Ранее сообщалось, что киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области.
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09.03.2019 14:52