Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением

Накануне студентки Института биологии и медицины рассказали о сексуальных домагательствах во время практики.

Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
КНУ имени Тараса Шевченко
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

На сайте Киевского университета имени Тараса Шевченко, появилась официальная информация об увольнении доцента "Института биологии и медицины" Петра Романенко с занимаемой должности.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Причиной отстранения преподавателя стало выступление студентки первого курса Клементины Квиндт на заседании студенческого парламента, где девушка рассказала о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним студенткам во время летней практики в Каневе в 2018 году.

Комиссия, которую возглавлял проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, признала отдельные действия и высказывания преподавателя такими, которые не соответствуют этическим нормам.

"Доцента Романенко П.А. приказом от 22.02.2019 года № 08-447-04 освобожден от занимаемой должности. Руководству «Института биологии и медицины» и руководителю летней практики в Каневском естественном заповеднике указали на недостатки, допущенные при проведении практики", - говорится в сообщении.

Также в университете разрабатывают систему мер для предотвращения подобных конфликтов в будущем. Так, проректору Владимир Бугров поручили:

- повысить персональную ответственность деканов факультетов и директоров институтов за организацию и контроль проведения практики студентов подчиненных подразделений;

- принять необходимые организационные, учебно-методические меры по обеспечению улучшения проведения учебной практики студентов университета в Каневском природном заповеднике в летний период (согласно учебному плану);

- привести в соответствие с изменениями в законодательстве и Этического кодекса университетского сообщества Положение о проведении практики студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Никаких сообщений об отмене учебной практики в Каневском заповеднике нет.

Напомним, студенты Института биологии и медицины проходили научные исследования летом после первого курса, а доцент Петр Романенко был руководителем этой практики с 2003 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками
Венгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаныВенгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаны
В Одессе напали на журналистаВ Одессе напали на журналиста
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничествоДвух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Блок рекламы


Похожие новости
Набор постеров с Лесей Украинкой создали в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко"Набор постеров с Лесей Украинкой создали в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко"
В университете Санкт-Петербурга обрушились перекрытия трех этажейВ университете Санкт-Петербурга обрушились перекрытия трех этажей
В Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культурыВ Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культуры
В университете Лиона произошла серия взрывов
В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранатуВ медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранату
В Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружиеВ Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие
Литературную премию имени Шевелева получил философ Владимир ЕрмоленкоЛитературную премию имени Шевелева получил философ Владимир Ермоленко
Жителю Одессы по имени Хуй пришлось судиться из-за негоЖителю Одессы по имени Хуй пришлось судиться из-за него
На Шевченковскую премию снова выдвинули псевдоученого Валерия БебикаНа Шевченковскую премию снова выдвинули псевдоученого Валерия Бебика
На Троещине конфликт возле ТРЦ закончился стрельбой, трое раненыхНа Троещине конфликт возле ТРЦ закончился стрельбой, трое раненых
Последние новости
Подгружаем последние новости