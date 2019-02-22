В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата

Полиция ищет троих подозреваемых.

В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата
В Харькове ночью взорвали два банкомата
Фото: hk.npu.gov.ua

Ночью в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты. Пострадавших нет, сумма похищенных средств устанавливается.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"События произошли 22 февраля в Новобоварському и Шевченковском районах. В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По словам свидетеля, злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.

Фото: hk.npu.gov.ua

В городе введена в действие полицейская операция "Сирена". Автомобиль грабителей был убнаружен на улице Свинаренко, в нем нашли элементы банковских кассет.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, это не первое ограбление банкоматов на окраине или в пригороде Харькова с 2017 года. Так, 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.

Во всех случаях грабили банкоматы Приватбанка. Лишь 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице.


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