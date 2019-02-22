В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата
Полиция ищет троих подозреваемых.
Ночью в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты. Пострадавших нет, сумма похищенных средств устанавливается.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"События произошли 22 февраля в Новобоварському и Шевченковском районах. В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По словам свидетеля, злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.
В городе введена в действие полицейская операция "Сирена". Автомобиль грабителей был убнаружен на улице Свинаренко, в нем нашли элементы банковских кассет.
Напомним, это не первое ограбление банкоматов на окраине или в пригороде Харькова с 2017 года. Так, 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.
1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице.
Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.
Во всех случаях грабили банкоматы Приватбанка. Лишь 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице.
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Общество
19.02.2019 11:28