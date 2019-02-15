Криминального авторитета "Федора" суд отпустил под круглосуточный домашний арест
Итальянец, который помог выйти на главарей ОПГ, принял решение покинуть Украину.
Суд отправил под круглосуточный домашний арест лидера преступной группировки Андрея Федорчука по прозвищу Федор, которого задержали в Ровно при вымогательстве $120 тысяч.
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ровенской области, по прозвищу «Федор» за вымогательство у гражданина Италии больше 100 тыс. долларов США - круглосуточный домашний арест. После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого «господина» поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше «рулить»", - написал Аброськин в фейсбуке.
Ранее СМИ обнародовали видеодоказательства преступных действий банды криминального авторитета "Федора".
Во время недавнего визита в Ровенскую область Петр Порошенко встретился с местным депутатом Анной Ивановой. Последняя рассказала главе государства о тех трудностях, которые для местного бизнеса создает ровенский рейдер. Порошенко пообещал взять ситуацию под личный контроль.
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