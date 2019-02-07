С главного подозреваемого по делу о перестрелке в Княжичах сняли все обязательства
Ранее Куряту освободили из-под домашнего ареста и сняли электронный браслет.
Печерский районный суд Киева отменил все обязательства, возложенные на бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, подозреваемого в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом говорится в материалах суда.
В конце января суд рассмотрел ходатайство прокурора о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемого. После сообщения о подозрении в августе 2017 года Курята находился под домашним арестом и обязан был носить электронный браслет слежения.
Постепенно все эти обязательства были отменены судом. Последнее обязательство - сообщать о своем местонахождении - истекло 29 января, и суд отказался его продлевать.Суд решил, что на данный момент отсутствуют риски побега подсудимого, уничтожения им доказательств или давления на свидетелей по делу о перестрелке в Княжичах.
Суд отметил, что тяжесть инкриминируемого преступления не может быть основанием для продления меры пресечения подозреваемому.
Напомним,, 17 мая 2018 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области.
В декабре 2017 года Окружной административный суд Киева восстановил Куряту в должности начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве.
4 декабря 2016 года в поселке Княжичи произошла перестрелка между бойцами спецназа КОРД и полиции охраны, в результате которой погибли 5 человек. Подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка.
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