Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"

Мужчину обезвредили и посадили на обратный рейс.

В международном аэропорту "Борисполь" на сотрудника Госпогранслужбы напал гражданин Марокко, которому отказали в пересечении государственной границы.

Пресс-служба ГПСУ сообщила, что это произошло несколько дней назад.

26-летний марокканец прилетел из Стамбула и сказал, что едет в Украину по программе обмена. Он сказал, что будет учить украинских детей английскому языку, хотя сам изъясняется на нем довольно плохо. Кроме того, у не было достаточно денег, поэтому марокканцу отказали во въезде.

"Это, наверное, очень расстроило иностранца, потому что он явно не хотел идти на обратный рейс. Он вел себя довольно агрессивно и совершил попытку нападения на пограничника. Гражданина Марокко сразу задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение", - заявили в погранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

Мужчине запретили въезд на три года в Украину и отправили обратно в Стамбул.


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