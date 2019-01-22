12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского

Учебный процесс остановлен до конца недели.

12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского
Фото: zik.ua

В Могилеве-Подольском Винницкой области 12 первоклассников гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля госпитализированы с пищевым отравлением. Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

По данным ведомства, 18 января в больницу поступили 6 первоклассников с жалобами на рвоту, повышение температуры тела, понос. Двум больным был поставлен предварительный диагноз грипп, четверым - пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести. На следующий день в ходе эпидемического расследования установили, что все госпитализированные дети являются учениками первых классов гимназии, причем 5 детей учатся в 1-В классе, 1 ребенок - в 1-А классе. По словам директора, все дети проживают в разных районах города, вместе на праздничных или других мероприятиях ни находились.

По состоянию на 20 января число госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 12.

Специалисты Могилев-Подольского межрайонного отдела лабораторных исследований отобрали пробы пищевых продуктов, готовых блюд и воды из школьного водопровода, сделали 20 гигиенических смывов. Сейчас проходит лабораторная экспертиза отобранных образцов.

Для локализации и ликвидации вспышки пищевой инфекции учебно-воспитательный процесс в корпусе для учащихся первых классов приостановлен, столовая школы также закрыта до 25 января.

Напомним, летом 2018 года в оздоровительном санатории "Ястребок" в Донецкой области у 94 детей и сотрудников выявили дизентерию Зонне.


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