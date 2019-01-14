?В Харькове совершили покушение на замдиректора облэнерго

Мужчину ударили кирпичом по голове и нанесли несколько ранений ножом.

В Харькове в субботу совершили покушение на заместителя генерального директора по экономике и генеральных инвестиции АО "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева, пишет "Depo.Харьков" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о покушении на топ-менеджера "Харьковоблэнерго" со ссылкой на собственные источники также подтвердило агентство УНН.

12 января в 17:40 в Немышлянский отдел полиции Харькова поступило сообщение от дежурной медсестры городской больницы №17 о поступлении мужчины из дома по улице Танкопия с многочисленными ножевыми ранениями.

Со слов жены пострадавшего, мужчина приехал к дому около 16:20, позвонил ей и зашел в подъезд. Там на него было совершено покушение. Установлено, что нападавших было двое. Один из них ударил жертву кирпичом по голове, другой – нанес несколько ранений ножом. Деньги и ценные вещи нападавшие забрать не пытались. С места преступления изъяты вещественные доказательства, нож, кирпич.

Пострадавший прооперирован, находится в реанимационном отделении больницы. У него диагностирован перелом костей темени и многочисленные колото-резаные раны туловища.

По данному факту начато расследование по ст.115 Уголовного кодекса - покушение на умышленное убийство.