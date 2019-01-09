Одесские волонтеры установили на пляже домики для бездомных котов

Фото: facebook/Denys Fedenko

Украинец Денис Феденко объявил о запуске проекта «Котопункт» в Одессе, который предусматривает установление домиков и кормушек убежища бездомных кошек. Об этом автор проекта сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Первый сделанный волонтерами домик разместили на пляже Одессы Лузановка на Рождество, 7 января.

"Всем котикам не помочь, но многим можно попробовать. Я запускаю проект @koto_punkt. Первый домик расположен в Лузановке в районе Гольф Стрим", - сообщил Феденко.

Кошачий домик изнутри проклеет утеплителем, в нем установлены кормушки.

Фото: facebook/Denys Fedenko

Фото: facebook/Denys Fedenko