Одесские волонтеры установили на пляже домики для бездомных котов
Первый "котопункт" оборудован на Лузановке.
Украинец Денис Феденко объявил о запуске проекта «Котопункт» в Одессе, который предусматривает установление домиков и кормушек убежища бездомных кошек. Об этом автор проекта сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Первый сделанный волонтерами домик разместили на пляже Одессы Лузановка на Рождество, 7 января.
"Всем котикам не помочь, но многим можно попробовать. Я запускаю проект @koto_punkt. Первый домик расположен в Лузановке в районе Гольф Стрим", - сообщил Феденко.
Кошачий домик изнутри проклеет утеплителем, в нем установлены кормушки.
Напомним, в Одессе коты признаны частью экосистемы города, что означает запрет на их отлов и уничтожение. Коты также признаны частью экосистемы Киева и Днепра.
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