В Николаеве вооруженные грабители напали на игорный зал и ранили работника заведения

Преступники забрали деньги из кассы и скрылись.

В воскресенье утром, 6 января, двое человек в балаклавах совершили разбойное нападение на игорное заведение "Национальной лотереи" по улице Космонавтов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Информация об инциденте поступила в полицию в 9:45. В помещении находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и два клиента. В результате стрельбы ранения в ногу и ключицу получил работник учреждения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Преступники забрали деньги из кассы и скрылись. Для их поиска в регионе введена специальная полицейская операция "Сирена", силы правоохранителей сосредоточены на установление и задержание разбойников

Отмечается, что оба преступника были одеты в темную одежду, невысокого роста, один худощавого телосложения, второй - крепкого телосложения.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Действия злоумышленников квалифицированы как разбой (ст. 187 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Как пишет местное издание "Новости N", пострадавший - владелец заведения. Он попытался оказать сопротивление и получил пулю в ногу. После этого нападавшие забрали деньги и скрылись. По предварительной информации они уехали на автомобиле ВАЗ-2106 красного цвета.

Фото: novosti-n.org


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