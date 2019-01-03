На Драгобрате двое туристов выпали с подъемника

Высота была небольшая и никто травмирован не был.

На Драгобрате двое туристов выпали с подъемника
На Драгобрате с подъемника выпали двое туристов
Фото: facebook.com/anny.samorodova

В среду, 2 января, на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области с подъемника выпали два человека.

Об этом сообщила одна из пострадавших Анна Самородова на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, после начала подъема крепления обвалилось и она вместе со своим спутником упали вниз.

"Садимся на кресельный подъёмник "Вершина", опускаем ту железку, на которую ставят лыжи и борд (понятия не имею, как она называется), проезжаем метров 15-20, и тут эта самая железка вырывается с креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с ней", - написала она.

К счастью высота была не большая и никто серьезных травм не получил. После инцидента подъемник продолжил работу, а пострадавшим предложили компенсацию в виде дополнительных ski-pass (электронный пропуск на подъемник).

Фото: facebook.com/anny.samorodova

Напомним, накануне, 31 декабря, спасатели разыскали 27-летнюю жительницу Киева, которая заблудилась, катаясь на лыжах на Драгобрате.


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