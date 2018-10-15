В США обнаружили 11 тел младенцев в заброшенном похоронном бюро
В американском штате Мичиган в заброшенном похоронном бюро обнаружили 11 тел младенцев.
Об этом сообщает
По данным сообщения, тела были обнаружены в бывшем похоронном бюро города Детройт (штат Мичиган).
«Останки были найдены в подвесном потолке закрытого бюро ритуальных услуг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тела обнаружили строители во время работ в здании бюро. Они вызвали следователей департамента лицензирования и регулирования Мичигана.
«Девять тел находились в картонной коробке, двое — в гробах», — рассказали в полиции.
Похоронное бюро Cantrell Funeral Home было закрыто в апреле из-за многочисленных нарушений, включая антисанитарию, ненадлежащие методы хранения трупов, некомпетентность и мошенничество.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тафт на юге штата Техас (США) в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека. Инцидент произошел вечером 14 октября, когда на день рождения ребенка произошел конфликт двух семей, который закончился стрельбой.
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Общество
15.10.2018 22:50