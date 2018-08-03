Медуниверситет в Японии годами занижал оценки девушкам-абитуриенткам

Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола.

Медуниверситет в Японии годами занижал оценки девушкам-абитуриенткам
Фото: ВВС

Токийский медицинский университет занижал результаты вступительных экзаменов абитуриенток, чтобы принять на учебу больше студентов мужского пола.

Об этом пишут японские СМИ со ссылкой на свои источники в учебном заведении, передает ВВС.

Первой о многолетней гендерной дискриминации сообщила японская газета "Ёмиури". По данным издания, оценки абитуриенток занижались систематически в течение нескольких лет подряд. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования в университете, которое началось по другому поводу.

Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола, которые, как считает руководство университета, с большей вероятностью в дальнейшем будут работать по специальности.

Как пишет "Ёмиури", университет начал занижать оценки абитуриенток в 2011 году, стараясь добиться того, чтобы число студентов женского пола было не выше 30% от общего числа учащихся.

Результаты экзаменов стали корректировать после того, как в 2010 году число женщин, поступивших в университет, резко выросло по сравнению с предыдущими годами. Тогда около 40% от числа всех первокурсников были девушками, хотя в предыдущие годы этот показатель почти не превышал 20%.

В 2018 году в университет, по данным японских СМИ, были приняты всего 30 девушек и 141 юноша.


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