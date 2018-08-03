Медуниверситет в Японии годами занижал оценки девушкам-абитуриенткам

Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола.

Токийский медицинский университет занижал результаты вступительных экзаменов абитуриенток, чтобы принять на учебу больше студентов мужского пола.

Об этом пишут японские СМИ со ссылкой на свои источники в учебном заведении, передает ВВС.

Первой о многолетней гендерной дискриминации сообщила японская газета "Ёмиури". По данным издания, оценки абитуриенток занижались систематически в течение нескольких лет подряд. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования в университете, которое началось по другому поводу.

Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола, которые, как считает руководство университета, с большей вероятностью в дальнейшем будут работать по специальности.

Как пишет "Ёмиури", университет начал занижать оценки абитуриенток в 2011 году, стараясь добиться того, чтобы число студентов женского пола было не выше 30% от общего числа учащихся.

Результаты экзаменов стали корректировать после того, как в 2010 году число женщин, поступивших в университет, резко выросло по сравнению с предыдущими годами. Тогда около 40% от числа всех первокурсников были девушками, хотя в предыдущие годы этот показатель почти не превышал 20%.