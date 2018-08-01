На Днестровском лимане ищут ребенка, уплывшего на самодельном плоту

Сейчас лиман обследуют водолазы, также к поискам привлечены местные жители и рыбаки.

На Днестровском лимане ищут ребенка, уплывшего на самодельном плоту
Фото: odesa.dsns.gov.ua

Во вторник в Одесской области 11-летний мальчик на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман и не вернулся.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 19:00 поступило сообщение о том, что в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 г. р.", - говорится в сообщении.

Сейчас лиман обследуют водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения. К поискам также привлечены местные жители и рыбаки.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

"Обследовано: на лодке по воде - 2000 кв. м, населением и рыбаками по воде -11000 кв. м и по береговой линии - 4 км. Мальчик не найден, поисковые работы продолжаются. От ГосЧС привлечена одна единица пожарно-спасательной техники, одна резиновая лодка и четыре человека личного состава", - отмечается в сообщении.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Напомним, с начала года на водоемах Украины погибли около 600 человек.


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