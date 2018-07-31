Все дети, отравившиеся в лагере "Ястребок", уже выписаны из больницы

Летний лагерь закрыт до конца года.

Все дети, отравившиеся в лагере "Ястребок", уже выписаны из больницы
Фото: Донецький прес-клуб

Все дети, отравившиеся в лагере "Ястребок" (филиал "Орленок") в Донецкой области, выписаны из лечебных учреждений, а сам лагерь закрыт и в этом году уже не будет принимать детей. Об этом сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Чукова, пишет "Укринформ".

"Все дети выписаны уже из лечебных учреждений. А детский центр "Орленок", который сначала закрывали на 10 дней, окончательно закрыт в нынешнем сезоне и в этом году уже не будет открываться", - сказала руководитель департамента ОГА.

Дело об отравлении детей расследует Славянская прокуратура, о привлечении к ответственности сотрудников или владельцев лагеря на данный момент информации нет.

Ранее сегодня Госпродпотребслужба сообщила, что в результате проверок летних детских лагерей нарушения санитарных норм выявлены примерно в каждом пятом оздоровительном заведении (около 20%).

Напомним, дети и взрослые отравились в прошлый понедельник, 16 июля, в течение трех дней в больницы попали 94 человека (79 детей и 15 взрослых), у них подтвердили диагноз "дизентерия Зонне".


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