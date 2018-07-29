В Белграде застрелили адвоката, защищавшего Милошевича в Гаагском трибунале

Среди его клиентов были самые известные криминальные авторитеты страны.

В Белграде застрелили адвоката, защищавшего Милошевича в Гаагском трибунале
Драгослав Огнянович
Фото: twitter.com/@Prijedor24h

В Белграде убили сербского адвоката Драгослава Огняновича, который защищал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Его застрелили на пороге собственного дома. В результате покушения был также ранен его 26-летний сын. Об этом сообщает В92.

Неизвестные застрелили 57-летнего адвоката после того, как он подошел ко входной двери своего дома на улице Антифашистской борьбы, говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что среди его клиентов были самые известные криминальные авторитеты страны, в том числе, Лука Бойович, обвиняемый в контроле за наркотрафиком. Авторы публикации напоминают, что недавно были убиты несколько друзей авторитета, и его адвокат мог стать следующей жертвой криминальных разборок.

Фото: b92.net

Напомним, Огнянович входил в группу адвокатов, защищавших интересы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Однако в 2002 году экс-президент был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности, и спустя четыре года умер в гаагской тюрьме от сердечного приступа в возрасте 64 лет.


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