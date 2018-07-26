В Голландии 11 младенцев умерли в результате эксперимента с Виагрой

В Голландии 11 младенцев умерли после эксперимента, в ходе которого беременным женщинам с нарушениями развития плаценты давали Виагру, чтобы стимулировать рост плода.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследование проводилось в 10 больницах в Нидерландах. 93 беременные женщины принимали сильденафил (торговая марка Виагра), который, по мнению специалистов Медицинского центра Амстердамского университета, должен был способствовать лучшей циркуляции крови через плаценту, способствуя росту ребенка.

Отмечается, что прогноз касательно развития плода всех участвовавших в эксперименте женщин был плохим.

Также сообщается, что аналогичные испытания перед этим были проведены на крысах и показали положительный результат.

Испытание было прекращено на прошлой неделе, когда независимый комитет, контролирующий исследование, обнаружил, что в результате эксперимента стало рождаться больше детей, чем ожидалось, с проблемами легких. Всего родилось 17 таких детей, 11 из них скончались.

В этом же эксперименте участвовали женщины, которые принимали плацебо. У трех из них родились дети с такими же проблемами легких, однако они не умерли.

От 10 до 15 женщин ждут информации, чтобы узнать, пострадал ли их ребенок.

В интервью голландской ежедневной газете De Volkskrant руководитель исследования, гинеколог Вессель Ганзевурт сказал: «Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, чего мы хотели, — нанести вред пациентам».

Голландские специалисты уже предупредили своих канадских коллег, которые проводят аналогичный эксперимент.

Источник: Лига


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбыВ Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуковВ Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлеченияНеизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения
Пьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейскихПьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейских
Блок рекламы


Похожие новости
Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом РогеТри человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом Роге
Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой областиДва человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области
Двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного экспериментаДвое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента
В Мексике в результате перестрелки погибла украинкаВ Мексике в результате перестрелки погибла украинка
Британскую медработницу обвинили в убийстве младенцевБританскую медработницу обвинили в убийстве младенцев
В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)
В результате взрыва автомобиля в центре Одессы пострадал директор охранной фирмыВ результате взрыва автомобиля в центре Одессы пострадал директор охранной фирмы
20 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в Нью-Джерси20 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в Нью-Джерси
В Сумах в результате взрыва банки с порохом пострадали отец и двое его детейВ Сумах в результате взрыва банки с порохом пострадали отец и двое его детей
В США разрешили неизлечимо больным использовать экспериментальные медикаментыВ США разрешили неизлечимо больным использовать экспериментальные медикаменты
Последние новости
Подгружаем последние новости