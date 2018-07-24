ГосЧС предупреждает о резком ухудшении погоды до конца суток
Дождливая погода в Украине сохранится до конца июля.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о резком ухудшении погодных условий до конца суток.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".
"До конца суток 24 июля в Украине грозы, в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град и сильный дождь", - говорится в сообщении.
Дожди в Украине будут идти в ближайшие двое суток.
По данным метеорологов, дождливая погода сохранится в Украине до конца июля.
Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ливня затопило дорогу в районе станции метро "Левобережная", из-за чего образовались пробки на набережной, на мосту Метро и на Броварском проспекте.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
24.07.2018 16:44