ГосЧС предупреждает о резком ухудшении погоды до конца суток

Дождливая погода в Украине сохранится до конца июля.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о резком ухудшении погодных условий до конца суток.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

"До конца суток 24 июля в Украине грозы, в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град и сильный дождь", - говорится в сообщении.

Дожди в Украине будут идти в ближайшие двое суток.

По данным метеорологов, дождливая погода сохранится в Украине до конца июля.