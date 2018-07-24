ГосЧС предупреждает о резком ухудшении погоды до конца суток

Дождливая погода в Украине сохранится до конца июля.

ГосЧС предупреждает о резком ухудшении погоды до конца суток
Фото: comments.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о резком ухудшении погодных условий до конца суток.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

"До конца суток 24 июля в Украине грозы, в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град и сильный дождь", - говорится в сообщении.

Дожди в Украине будут идти в ближайшие двое суток.

По данным метеорологов, дождливая погода сохранится в Украине до конца июля.

Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ливня затопило дорогу в районе станции метро "Левобережная", из-за чего образовались пробки на набережной, на мосту Метро и на Броварском проспекте.


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