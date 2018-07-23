Подозреваемому в убийстве правозащитницы Ноздровской грозит пожизненное заключение

Россошанскому ужесточили статью подозрения.

Подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что Россошанскому ужесточили подозрение с простого убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) на убийство, совершенное с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса), которое предусматривает пожизненное заключение.

"Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного подозрения", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование завершено. Материалы готовятся для передачи дела в суд.

Напомним, тело Ноздровской обнаружили 1 января в реке около Вышгорода. Как правозащитник и юрист она добивалась в судах уголовного наказания для Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть ее сестру Светлану Сапатинскую в 2015 году.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской был задержан отец осужденного Юрий Россошанский. Вышгородский районный суд9 января взял его под стражу и несколько раз продлевал его арест.