ВОЗ признала сексуальную зависимость психическим расстройством

Это не будет оправданием для преступного поведения.

ВОЗ признала сексуальную зависимость психическим расстройством
ВОЗ
Фото: Wikipedia

Всемирная организация здравоохранения признала сексуальную зависимость психическим расстройством.

Как сообщает "Немецкая волна", в обновленном выпуске Международной классификации болезней ВОЗ компульсивное расстройство сексуального поведения будет определено как гиперсексуальность, или неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую сексуальная близость не приносит им удовлетворения.

Внесение сексуальной зависимости в каталог болезней ВОЗ и единое определение этого расстройства послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов, назначения соответствующего лечения и возможности заключения соответствующих медицинских страховок.

Вместе с тем сексуальную зависимость не приравняли к таким видам психических заболеваний, как игромания или наркомания. "Мы полагаем, что на данный момент нет доказательств, что поведение людей, подверженных расстройствам сексуального поведения, можно сравнить с симптомами страдающих от алкоголизма или наркомании", - заявил эксперт ВОЗ Джеффри Рида.

Включение сексуальной зависимости в каталог заболеваний ВОЗ также нельзя будет использовать в качестве извинения для преступного поведения, говорит Джеффри Рид. "Это не будет оправдывать сексуальных домогательств, надругательств или изнасилований", - утверждает эксперт ВОЗ. Подобные случаи относятся к области уголовного права и будут по-прежнему служить основанием для привлечения к судебной ответственности.

Напомним, 18 июня ВОЗ выпустил новый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11). Она будет представлена для принятия государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года и вступит в силу 1 января 2022 года.

В новой МКБ отразили прогресс в медицине и достижения научной мысли. Но также туда вошли новые главы, в частности по народной (традиционной) медицине: хотя методами народной медицины пользуются миллионы людей во всем мире, она до сих пор так и не была включена в эту систему классификации. Еще одна новая глава, посвященная сексуальному здоровью, объединяет расстройства, которые раньше были отнесены к другим категориям (например, гендерное несоответствие указывалось в категории психических расстройств) или описывались иначе. В раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство.




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