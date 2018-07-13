Киевлянин грабил пункты выдачи кредитов в масках "Бэтмена" и "Человека-паука"
Общий размер материального ущерба составляет около 32 тыс. гривен.
Прокуратура Киева сообщила 35-летнему жителю столицы о подозрении в совершении разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.
"С начала марта в Киеве неизвестный совершил ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски «Человека-паука», «Бэтмена» и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал отдать все деньги, которые находились в кассе. Общий размер нанесенного им материального ущерба составляет около 32 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. на данный момент установлена его причастность к трем разбойным нападениям.
Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, соединенное с проникновением в иное помещение) УК Украины.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд дело так называемого "шоколадного" грабителя Владислава Иваницкого. Он получил такое прозвище за то, что оставлял шоколад на месте преступления.
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13.07.2018 10:24