Киевлянин грабил пункты выдачи кредитов в масках "Бэтмена" и "Человека-паука"

Общий размер материального ущерба составляет около 32 тыс. гривен.

Прокуратура Киева сообщила 35-летнему жителю столицы о подозрении в совершении разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.

"С начала марта в Киеве неизвестный совершил ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски «Человека-паука», «Бэтмена» и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал отдать все деньги, которые находились в кассе. Общий размер нанесенного им материального ущерба составляет около 32 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. на данный момент установлена его причастность к трем разбойным нападениям.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, соединенное с проникновением в иное помещение) УК Украины.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.