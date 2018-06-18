Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный альбом-сюрприз
Пластинка стала неожиданностью для поклонников музыкантов.
Вечером 16 июня Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный альбом под названием "Everything is Love", которая стала сюпризом для их фанатов.
Как сообщает NYTimes, пара выпустила пластинку под совместным псевдонимом "Картеры" (The Carters).
Выпуску альбом не предшествовала никакая рекламная кампания – музыканты просто выложили альбом из 9 треков на сервис Tidal, совладельцами которого являются.
Вместе с альбомом вышел клип на одну из композиций – "Apes**t", снятый в парижском Лувре. Песня стала рассказом о том, что Бейонсе и Jay-Z, чьи предыдущие альбомы были посвящены сложностям совместной жизни, продолжают быть семьей.
Предыдущий альбом Бейонсе "Lemonade", вышел в 2016 году, получил положительные отзывы критиков и был номинирован на 9 "Грэмми".
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Общество
18.06.2018 11:03