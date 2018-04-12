Киевские шестиклассницы, которых разыскивали три дня, нашлись

Девочки планировали преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров.

Исчезнувшие три дня назад киевские шестиклассницы Варвара и Диана нашлись.

Правоохранители обнаружили их на трассе Киев-Харьков в 70 километрах от столицы в районе села Борщев, передает ТСН.

Девочки сбежали из лицея 10 апреля. Они отключили телефоны и не ночевали дома.

В личном дневнике 12-летней Варвары ее мама Татьяна обнаружила план побега, который дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Школьницы планировали преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров - до города Пятихатки Днепропетровской области. Там им назначила встречу еще одна девочка, якобы их ровесница. С ней дети переписывались по электронной почте.