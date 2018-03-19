В сериале HBO про Чернобыль сыграют Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон

Съемки начнутся весной в Литве.

В сериале HBO про Чернобыль сыграют Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон
Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон
Фото: Deadline

В минисериале телеканала HBO "Чернобыль" сыграют Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Об этом сообщает Deadline.

Актеры присоединятся с Джареду Харрису, который играет советского ученого, назначенного Кремлем расследовать причины трагедии на ЧАЭС. Скарсгорд сыграет Бориса Щербину, возглавлявшего комиссию по ликвидации последствий аварии, Эмили Уотсон - ядерного физика, которая также занимается расследованием причин аварии.

Это будет первая совместная работа для Скарсгорда и Уотсон с 1996 года, когда они сыграли в фильме "Рассекая волны" Ларса фон Триера.

Сценарий к минисериалу пишет Крейг Мазин. Всего будет пять серий, которые расскажут об аварии на ЧАЭС, ее ликвидаторах и людях, расследовавших причины трагедии.


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