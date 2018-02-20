В Одессе пропал мини-памятник солдату Швейку

Это уже второе за год похищение бронзового бравого солдата.

В Одессе с фасада пивной "Гамбринус" на ул. Вице-адмирала Жукова снова похитили скульптурное изображение известного чешского литературного героя - бравого солдата Швейка, сообщает "Думская".

Этот факт подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях", - сообщили в муниципалитете.

Фото: Думская

Напомним, это уже второе похищение Швейка. Первый раз бравый солдат исчез в апреле 2017-го. Тогда в мэрии заявили, что случившееся - международный скандал, поскольку инициатором установки композиции были представители общества Ярослава Гашека в Чехии. Спустя несколько дней похитительницу удалось задержать. Ранее судимая 30-летняя одесситка принесла краденое в пункт приема металлолома, и там ее задержали.

Фото: Думская

Швейк появился в Одессе в День города в 2016 году. Автором мини-памятника является скульптор Михаил Колодко, который до этого создал две подобные работы: одну в чешском городке Липнице-над-Сазавой, а вторую - в Ужгороде.