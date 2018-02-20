В Одессе пропал мини-памятник солдату Швейку

Это уже второе за год похищение бронзового бравого солдата.

В Одессе с фасада пивной "Гамбринус" на ул. Вице-адмирала Жукова снова похитили скульптурное изображение известного чешского литературного героя - бравого солдата Швейка, сообщает "Думская".

Этот факт подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях", - сообщили в муниципалитете.

Фото: Думская

Напомним, это уже второе похищение Швейка. Первый раз бравый солдат исчез в апреле 2017-го. Тогда в мэрии заявили, что случившееся - международный скандал, поскольку инициатором установки композиции были представители общества Ярослава Гашека в Чехии. Спустя несколько дней похитительницу удалось задержать. Ранее судимая 30-летняя одесситка принесла краденое в пункт приема металлолома, и там ее задержали.

Фото: Думская

Швейк появился в Одессе в День города в 2016 году. Автором мини-памятника является скульптор Михаил Колодко, который до этого создал две подобные работы: одну в чешском городке Липнице-над-Сазавой, а вторую - в Ужгороде.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой НовоселкеСуд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке
Трое россиян с ножом набросились на прохожего в центре ОдессыТрое россиян с ножом набросились на прохожего в центре Одессы
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе задержали квартирных воров - альпинистовВ Одессе задержали квартирных воров - альпинистов
Полиция со стрельбой задержала преступника в Одессе (обновлено)Полиция со стрельбой задержала преступника в Одессе (обновлено)
В Одессе полицейские спасли мужчину, примерзшего босыми ногами к крыше домаВ Одессе полицейские спасли мужчину, примерзшего босыми ногами к крыше дома
В Одессе обрушились два балконаВ Одессе обрушились два балкона
В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"
Полиция установила личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе Полиция установила личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе
Пьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожимПьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим
Стало известно, кто стрелял по полицейским в ОдессеСтало известно, кто стрелял по полицейским в Одессе
Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейскийПерестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский
В полиции сообщили подробности стрельбы в Одессе
Последние новости
Подгружаем последние новости