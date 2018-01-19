В киевском лифте неизвестный пытался задушить девушку

В киевском лифте неизвестный пытался задушить девушку (ФОТО)

В Киеве в Деснянском районе на девушку в лифте напал неизвестный мужчина и пытался задушить.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"16 января в 11:30 на ул. Бальзака, 14 на меня напала неизвестная особь, внешне похож на мужчину. Он зашел за мной в лифт, а когда дверь закрылась, он зажал кнопку "стоп" и набросился на меня", — рассказала пострадавшая.

Мужчина завалил девушку на пол, сел сверху и стал душить.

"Я пыталась вырваться и кричать, но он схватил меня за глотку и шептал на ухо: будешь орать — убью. В один из моментов, я поняла, что уже почти задохнулась. В этот момент он ослабил хватку. Я хрипела, плакала, просила, чтобы не убивал, у меня ведь есть маленькие дети", — подчеркнула она.

В ответ на просьбы злоумышленник стал рыдать, извинялся и попросил с ним поговорить. Он повез девушку на 18-й этаж, там предложил пойти на лестничную клетку.

"Когда я отказала, он сказал, что сейчас сбросится, что я похожа на его девушку, с которой он встречался пять лет, и она его бросила. Именно поэтому он решил меня убить", — уточнила пострадавшая.

Затем она сказала, что ей нужно пойти умыть лицо от крови и пообещала вернуться.

"Он меня отпустил и сказал, что будет ждать 10 минут. Полиция его упустила, хотя он сидел в доме два часа", — отметила киевлянка. 




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