?К расследованию убийства Ноздровской привлечено 300 полицейских

Полиция продолжает отрабатывать четыре версии убийства правозащитницы.

Сергей Яровой, Вячеслав Аброськин Фото: http://mvs.gov.ua

К расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской привлекли 300 работников Нацполиции. В частности, оперативников Департамента уголовного розыска и следователей. Об этом сегодня, 7 января, рассказал первый заместитель главы МВД Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем главы Нацполиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным, сообщается на сайте МВД .

«Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается несмотря на рождественские праздники и находится на моем личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела », - отметил Яровой.

По словам Аброськина, полиция продолжает отрабатывать все четыре версии убийства правозащитницы.

«На сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро «Героев Днепра» и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается», - подчеркнул он.

Аброськин отметил, что результаты следственно-оперативных мероприятий в полиции уже есть, однако сообщить общественности о них пока еще не могут.

«Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской - позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем только критику со стороны общества », - добавил Аброськин.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.