В США одобрили капли от дальнозоркости, которые заменяют очки

Пресбиопию диагностируют почти у каждого второго взрослого в мире.

В США одобрили капли от дальнозоркости, которые заменяют очки
Фото: netdoctor.co.uk

Американское управление по надзору за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) официально одобрило первое лекарство для борьбы с возрастной дальнозоркостью (прессбиопией) – глазные капли Vuity.

Хотя полноценными лекарствами капли назвать нельзя: одобренный препарат не устраняет причины зрительного расстройства, а лишь временно снимает его основной симптом, однако большинство экспертов уже называет эту терапию революционной. Регулярное применение капель позволит людям, которые с возрастом начали плохо видеть поблизости, обходиться без очков для чтения или работы за компьютером, передает BBC.

Возрастные изменения в зрительном восприятии являются таким же естественным атрибутом старения, как седина или появление морщин. Прессбиопию – "старческое зрение" по-гречески – диагностируют почти у каждого второго взрослого. Точная причина механизма развития пресбиопии не установлена (у ученых есть несколько дополняющих друг друга версий), но известно, что в среднем зрение начинает ухудшаться после сорока лет. Хрусталик теряет эластичность, и увидеть что-нибудь поблизости становится сложнее.

Особенно это сказывается на удобстве при чтении и работе за компьютером. Поэтому многим людям после сорока впервые прописывают очки. В особо тяжелых случаях пациенту предлагают подумать о хирургической операции на хрусталике.

Глазные капли, одобренные FDA под торговым названием Vuity, сужают зрачок (фактически имитируют прищуривание), возвращая пациенту способность хорошо видеть вблизи. На зрение препарат никак не влияет.

Как показали результаты проведенных клинических испытаний, капли начинают действовать в течение 15 минут, достигают максимального эффекта примерно через час, а длится он не менее 6-7 часов. На следующий день закапывать капли нужно снова.

Интересно, что действующее вещество препарата – растительный алкалоид пилокарпин – давно известно врачам и применяется в лечении глазных болезней еще с XIX века.

Напомним, ранее в декабре Министерство здравоохранения сообщило о регистрации в Украине "Претоманида", препарата для лечения тяжелых форм туберкулеза.

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