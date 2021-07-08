Вакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследование

Даже одна доза на 45,7% эффективна в предотвращении смерти.

Китайский CoronaVac в Чили, где циркулируют штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни предыдущими штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть".

Результаты исследования опубликовал журнал NEJM, сообщает Лига.

Авторы исследования использовали базу данных по ~ 10,2 млн человек с 16 лет и старше в период со 2 февраля до 1 мая 2021 года. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.

Эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для любого возраста на тот период:

86,3% - в предотвращении смерти (две дозы)

45,7% - в предотвращении смерти (одна доза);

90,3% - в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы)

44,7% - в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);

87,5% - в предотвращении госпитализации (две дозы)

37,4% - в предотвращении госпитализации (одна доза);

65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы)

15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).

Эффективность для пожилых (60 лет и старше) почти не отличалась: 66,6% в предотвращении симптомов, 85,3% - госпитализации, 89,2% - реанимации и 86,5% - смерти.

В Бразилии местный Институт Бутантан также сообщил данные из муниципалитета Серрано в Сан-Паулу с 45 тыс. жителей (28 тыс. взрослых старше 18 лет). За пять недель после последней вакцинации "коронаваком" смертность от ковида там снизилась на 95%, количество госпитализаций - на 86%, больных с симптомами - на 80%.

В отдельных районах Бразилии и в стране в целом значительно снизилось количество госпитализаций вакцинированных CoronaVac и Oxford-AstraZeneca пожилых людей.

Власти Чили однако допускают необходимость третьей дозы для привитых вакциной Sinovac. В настоящее время обсуждается, будет ли это та самая вакцина, или третий раз вакцинировать будут препаратами Pfizer или Moderna.