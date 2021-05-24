Майнинг криптовалют можно использовать даже для обогрева дома

Житель Австрии Кристиан Хасчек отапливает свой дом с помощью майнинга криптовалют. Это дешевле, чем платить за центральное отопление, утверждает он в своем блоге. MC.today рассказывает подробности этого эксперимента.

Фото: kerchinfo.com

С чего все началось

А началось все с экономии — Кристиан Хасчек решил ежедневно проверять, сколько электричества он тратит в своем доме. Цифры его впечатлили — он понял, что обогревать дом довольно дорого. За отопление и горячую воду, которые работают на электричестве, он платил около 6 евро в день.

На крыше у Кристиана установлены солнечные панели мощностью в 4,8 кВт, но зимой, в самое энергозатратное время, толку от них мало. «Мой дом обогревается (и охлаждается) центральной системой вентиляции с тепловым насосом. По сути он втягивает холодный воздух снаружи, обогревает его и выдувает его во все комнаты и нагревает воду. Также на случай очень холодных дней у меня в каждой комнате есть инфракрасные панели», — пишет Кристиан.

Он считает эту систему довольно эффективной, но системе вентиляции надо нагревать наружный воздух до комнатной температуры — а это дорого и требует много электроэнергии.

Кристиан стал думать, как он может удешевить электроэнергию. Одним из вариантов неожиданно стал майнинг криптовалют.

Что пришлось сделать

Криптовалюта генерируется майнерами. Это люди, которые устанавливают компьютерное оборудование, чтобы вычислять случайные числа, пока не будет найдено одно криптографически верное.

В общем, для вопроса с электроэнергией все это не важно — важно, что майнинг дает возможность установить дома устройства, которые выделяют тепло. Еще и получить за это небольшие доли криптовалюты, например Ethereum или Bitcoin.

У Кристиана дома было немного оборудования среднего уровня — четыре относительно мощные, но старые видеокарты GPU AMD R9?390. Кристиан сомневался, что использовать их будет рентабельно — потому что карты требовали 900 Вт. Но все равно решил попробовать, потому что калькулятор Cryptocompare Mining прогнозировал хорошие результаты.

Что получилось

Каждая из этих карт при работе нагревается примерно до 80 °C. Кристиан понял, что это тепло можно передавать на тепловой насос, причем даже двумя способами. Первый — поставить оборудование в комнату с насосом, а второй — установить карты снаружи дома, чтобы они подогревали воздух, который поступает в насос. И та, и другая схемы оказались выгодными.

По словам Кристиана, пока цена Ethereum держится выше $900 — обогрев с помощью майнинга эффективен.

Кристиан получал около $3,8 в день за майнинг — это половина счета за электричество даже с учетом оборудования. Кроме того, насос стал требовать меньше электричества в целом, то есть построенная Кристианом система во время работы снижает плату за электричество.

А в солнечные дни майнер и весь теплонасос работают целиком от солнечной энергии панелей на крыше.