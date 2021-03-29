Boston Dynamics представила нового робота Stretch

Он умеет переносить коробки и предназначен для работы на складах.

Американская компания Boston Dynamics Inc. представила нового робота, получившего название Stretch и предназначенного для работы на складах.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Stretch - первый коммерческий робот Boston Dynamics, разработанный специально для складских помещений и распределительных центров, количество которых в мире достигает 150 тысяч. Многоцелевой мобильный робот предназначен для решения ряда задач, где требуется быстрое перемещение коробок - от разгрузки до выкладки заказов", - говорится в пресс-релизе.

Робот имеет компактную подвижную базу, что позволяет ему легко передвигаться и работать в условиях ограниченного пространства, а также разумную "руку" с захватом, состоящим из присосок.

Boston Dynamics сейчас ищет клиентов для испытания роботов и планирует начать их продажу уже в 2022 году.

Напомним, что Boston Dynamics также выпускает роботов-собак Spot и разрабатывает человекоподобного робота Atlas.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследованиеОбычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследование
Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергииВозобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии
Первые партии антиковидной вакцины от Moderna появятся в Великобритании в апрелеПервые партии антиковидной вакцины от Moderna появятся в Великобритании в апреле
Pfizer начала испытания вакцины от covid-19 на детях от 6 месяцевPfizer начала испытания вакцины от covid-19 на детях от 6 месяцев
«Двухмегатонный» астероид Апофис на 100 лет исключён из списка опасных для Земли«Двухмегатонный» астероид Апофис на 100 лет исключён из списка опасных для Земли
Блок рекламы


Похожие новости
Boston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальтеBoston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальте
Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеетРобособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет
Робота Софию запустят в массовое производство, чтобы помочь людям во время пандемииРобота Софию запустят в массовое производство, чтобы помочь людям во время пандемии
Hyundai запустила продвинутого робота-консультанта для обслуживания клиентов в автосалоне в СеулеHyundai запустила продвинутого робота-консультанта для обслуживания клиентов в автосалоне в Сеуле
Вакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследованиеВакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследование
Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и SpotBoston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
Hyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млнHyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млн
Virgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS UnityVirgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS Unity
Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеровIntel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров
Студент заметил ошибку палеонтологов и обнаружил нового динозавраСтудент заметил ошибку палеонтологов и обнаружил нового динозавра
Последние новости
Подгружаем последние новости