Boston Dynamics представила нового робота Stretch

Он умеет переносить коробки и предназначен для работы на складах.

Американская компания Boston Dynamics Inc. представила нового робота, получившего название Stretch и предназначенного для работы на складах.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Stretch - первый коммерческий робот Boston Dynamics, разработанный специально для складских помещений и распределительных центров, количество которых в мире достигает 150 тысяч. Многоцелевой мобильный робот предназначен для решения ряда задач, где требуется быстрое перемещение коробок - от разгрузки до выкладки заказов", - говорится в пресс-релизе.

Робот имеет компактную подвижную базу, что позволяет ему легко передвигаться и работать в условиях ограниченного пространства, а также разумную "руку" с захватом, состоящим из присосок.

Boston Dynamics сейчас ищет клиентов для испытания роботов и планирует начать их продажу уже в 2022 году.

Напомним, что Boston Dynamics также выпускает роботов-собак Spot и разрабатывает человекоподобного робота Atlas.