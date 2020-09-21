Частная компания впервые представила робота для работы на МКС

Частная компания впервые представила робота для работы на МКС

Робототехника меняет многие аспекты нашей жизни уже сегодня. Одна из областей, где робототехника особенно привлекательна — это исследования космоса. Освоение космического пространства показали, что существует множество задач, таких как эксперименты с микрогравитацией, где люди не могут обеспечить необходимой точности.

Эти задачи часто требуют сложных и точных движений, для которых нужно создавать либо узкоспециальные аппараты, либо роботов. Стартап GITAI вместе с JAXA работает над созданием роботов, которые могут обслуживать космическое оборудование, проводить научные эксперименты и решать другие конкретные задачи на борту МКС.

На данный момент частная компания тестирует функции дистанционного и беспилотного управления роботом в наземном макете японского экспериментального модуля «Кибо». Созданная стартапом роботизированная рука может уже в 2021 году отправиться на МКС и использоваться в одном из модулей. Там робот будет выполнять различные задачи, такие как управление переключателями, подключение и отсоединение кабелей и сборка панелей.

Конечная цель проекта состоит в создании роботизированных систем, которые можно будет использовать не только на МКС, но и в других космических программах и миссиях. Кроме того, эта технология может найти «наземные» применения, например, в телемедицине и аварийно-спасательных работах. При этом роботы смогут не только помогать астронавтам в работе, но и открыть путь для частного сектора в космическую отрасль.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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