Частная компания впервые представила робота для работы на МКС

Робототехника меняет многие аспекты нашей жизни уже сегодня. Одна из областей, где робототехника особенно привлекательна — это исследования космоса. Освоение космического пространства показали, что существует множество задач, таких как эксперименты с микрогравитацией, где люди не могут обеспечить необходимой точности.

Эти задачи часто требуют сложных и точных движений, для которых нужно создавать либо узкоспециальные аппараты, либо роботов. Стартап GITAI вместе с JAXA работает над созданием роботов, которые могут обслуживать космическое оборудование, проводить научные эксперименты и решать другие конкретные задачи на борту МКС.

На данный момент частная компания тестирует функции дистанционного и беспилотного управления роботом в наземном макете японского экспериментального модуля «Кибо». Созданная стартапом роботизированная рука может уже в 2021 году отправиться на МКС и использоваться в одном из модулей. Там робот будет выполнять различные задачи, такие как управление переключателями, подключение и отсоединение кабелей и сборка панелей.

Конечная цель проекта состоит в создании роботизированных систем, которые можно будет использовать не только на МКС, но и в других космических программах и миссиях. Кроме того, эта технология может найти «наземные» применения, например, в телемедицине и аварийно-спасательных работах. При этом роботы смогут не только помогать астронавтам в работе, но и открыть путь для частного сектора в космическую отрасль.



