Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска

Итак, самая главная новость — в программе примут участие сразу обе компании известнейших миллиардеров-энтузиастов современности: Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, причем в разных ее частях. Первая возглавит «Национальную команду», в которой примут участие Lockheed Martin (средство взлета с Луны и оборудование для пилотируемых полетов), Northrop Grumman (перелетный модуль) и Draper (авионика). Все это добро полетит на перспективной ракете New Glenn, разработкой которой и занимается Blue Origin. Также компании Безоса предстоит доработать свой посадочный модуль Blue Moon, который был представлен в мае 2019 года. На проработку своей части программмы «Артемида» вышеперечисленные организации получат, суммарно, 579 миллионов долларов.

От SpaceX потребуется, «всего-навсего», адаптировать еще не построенные ракету Super Heavy и космический корабль Starship для пилотируемых полетов на Луну. Мотивация такого решения — если детище Илона Маска покажет хотя бы близкие к изначально предполагаемым характеристики, у NASA появится дешевая и надежная система доставки экипажей. Агентство выделило SpaceX самую скромную сумму из объявленных — 135 миллионов долларов.

Наконец, третий участник нового этапа «Артемиды» — Dynetics. Эта компания со своими партнерами должна «довести до ума» собственную концепцию многоразового посадочного лунного модуля ALPACA. Он не предназначен для перевозки пассажиров, а также как и Blue Moon необходим для доставки на Луну различных грузов и научных инструментов. Этот участник на свои нужны получит $253 млн и в качестве носителя будет использовать разрабатываемую United Launch Alliance ракету Vulcan.

Starship

Bleu Moon

ALPACA

За бортом остался Boeing со своими наработками по лунным посадочным технологиям — среди победителей конкурса предложений его нет. Видимо, в НАСА решили, что этой компании хватит мороки со сверхтяжелой ракетой SLS, на «плечи» которой ложится доставка первых за последние полвека астронавтов к естественному спутнику Земли.

Важно отметить, что все описанные выше суммы выделяются участникам для десятимесячной работы по совершенствованию своей части программы, проработке всех этапов и решений. По истечению срока НАСА может как оставить все три команды, так и отказаться от любых двух из них. Как пишет Arstechnica, по словам главы агентства Джима Брайденстайна, размеры вознаграждений победителям конкурса не отражают приоритеты участников в программе, а основаны на их конкретных запросах средств.

Такой подход к воплощению космической программы, пожалуй, применяется впервые — чтобы до завершения полного облика всего проекта уже объявлялись конкурсы на выполнение еще не до конца проработанных его этапов. Брайденстайн отмечает, что это позволяет NASA не тратить время и средства на какое-то одно решение, а обозначить концепцию и дать возможность отдельным участникам предложить наиболее оптимальный вариант ее реализации.

В итоге у ведомства и человечества будет многократно зарезервированная (одних ракет для доставки грузов четыре, а посадочных модулей пять — три для грузов и два для людей), относительно недорогая (разработка только посадочного модуля «Аполлонов» стоила 3,2 миллиарда в современных деньгах, а «частники» сейчас «просят» в пять-десять раз меньшие суммы) и максимально высокотехнологичная система доставки людей и грузов на другие небесные тела.



