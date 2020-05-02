Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска

Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска

Итак, самая главная новость — в программе примут участие сразу обе компании известнейших миллиардеров-энтузиастов современности: Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, причем в разных ее частях. Первая возглавит «Национальную команду», в которой примут участие Lockheed Martin (средство взлета с Луны и оборудование для пилотируемых полетов), Northrop Grumman (перелетный модуль) и Draper (авионика). Все это добро полетит на перспективной ракете New Glenn, разработкой которой и занимается Blue Origin. Также компании Безоса предстоит доработать свой посадочный модуль Blue Moon, который был представлен в мае 2019 года. На проработку своей части программмы «Артемида» вышеперечисленные организации получат, суммарно, 579 миллионов долларов.

От SpaceX потребуется, «всего-навсего», адаптировать еще не построенные ракету Super Heavy и космический корабль Starship для пилотируемых полетов на Луну. Мотивация такого решения — если детище Илона Маска покажет хотя бы близкие к изначально предполагаемым характеристики, у NASA появится дешевая и надежная система доставки экипажей. Агентство выделило SpaceX самую скромную сумму из объявленных — 135 миллионов долларов.

Наконец, третий участник нового этапа «Артемиды» — Dynetics. Эта компания со своими партнерами должна «довести до ума» собственную концепцию многоразового посадочного лунного модуля ALPACA. Он не предназначен для перевозки пассажиров, а также как и Blue Moon необходим для доставки на Луну различных грузов и научных инструментов. Этот участник на свои нужны получит $253 млн и в качестве носителя будет использовать разрабатываемую United Launch Alliance ракету Vulcan.

Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска

Starship

Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска
Bleu Moon
Для лунной миссии НАСА выбрало “Звездолет” Маска
ALPACA

За бортом остался Boeing со своими наработками по лунным посадочным технологиям — среди победителей конкурса предложений его нет. Видимо, в НАСА решили, что этой компании хватит мороки со сверхтяжелой ракетой SLS, на «плечи» которой ложится доставка первых за последние полвека астронавтов к естественному спутнику Земли.

Важно отметить, что все описанные выше суммы выделяются участникам для десятимесячной работы по совершенствованию своей части программы, проработке всех этапов и решений. По истечению срока НАСА может как оставить все три команды, так и отказаться от любых двух из них. Как пишет Arstechnica, по словам главы агентства Джима Брайденстайна, размеры вознаграждений победителям конкурса не отражают приоритеты участников в программе, а основаны на их конкретных запросах средств.

Такой подход к воплощению космической программы, пожалуй, применяется впервые — чтобы до завершения полного облика всего проекта уже объявлялись конкурсы на выполнение еще не до конца проработанных его этапов. Брайденстайн отмечает, что это позволяет NASA не тратить время и средства на какое-то одно решение, а обозначить концепцию и дать возможность отдельным участникам предложить наиболее оптимальный вариант ее реализации.

В итоге у ведомства и человечества будет многократно зарезервированная (одних ракет для доставки грузов четыре, а посадочных модулей пять — три для грузов и два для людей), относительно недорогая (разработка только посадочного модуля «Аполлонов» стоила 3,2 миллиарда в современных деньгах, а «частники» сейчас «просят» в пять-десять раз меньшие суммы) и максимально высокотехнологичная система доставки людей и грузов на другие небесные тела.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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