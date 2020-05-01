Tesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделю

Компания Tesla недавно отчиталась о выручке в $5,99 млрд за первый квартал этого года. Это уже третий прибыльный квартал для компании. В письме к акционерам Tesla также сообщила, что её нью-йоркская фабрика Gigafactory добилась значительных успехов за первую четверть 2020-го. Завод вышел на еженедельное производство солнечных панелей Solar Roof общей мощностью 4 МВт.

Этого хватит для 1000 условных частных домов, о чём сам Маск заявлял ещё в марте, правда, жаловался, что компании не хватает рук для монтажа панелей.

В отчёте говорится, что Tesla продолжит увеличивать темпы производства и проследит за тем, чтобы объёмы произведенных панелей Solar Roof равнялись количеству установленных:

«Мы продолжим увеличивать производство и скорость монтажа панелей, а также постараемся проследить за синхронизацией этих двух показателей. Отзывы покупателей Solar Roof очень положительные», — говорится в отчёте.

«Спрос хороший, производство справляется. Основная проблема заключается в установке», — добавил генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk).

В то же время он уверен, что значительно повысить темпы установки получится в этом году. Для установки 1000 крыш в неделю необходимо иметь 1000 монтажных команд. Tesla даже рассматривает возможность сотрудничества с другими компаниями, которые помогли бы решить этот вопрос.

«Я уверен, что, возможно, уже к концу года мы сможет выйти на установку 1000 крыш в неделю», — заявил гендиректор Tesla. Маск также добавил, что интерес к Solar Roof высок и за пределами США , особенно в Китае.



