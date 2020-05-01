Tesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделю

Tesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделю

Компания Tesla недавно отчиталась о выручке в $5,99 млрд за первый квартал этого года. Это уже третий прибыльный квартал для компании. В письме к акционерам Tesla также сообщила, что её нью-йоркская фабрика Gigafactory добилась значительных успехов за первую четверть 2020-го. Завод вышел на еженедельное производство солнечных панелей Solar Roof общей мощностью 4 МВт.

Этого хватит для 1000 условных частных домов, о чём сам Маск заявлял ещё в марте, правда, жаловался, что компании не хватает рук для монтажа панелей.

Tesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделю

В отчёте говорится, что Tesla продолжит увеличивать темпы производства и проследит за тем, чтобы объёмы произведенных панелей Solar Roof равнялись количеству установленных:

«Мы продолжим увеличивать производство и скорость монтажа панелей, а также постараемся проследить за синхронизацией этих двух показателей. Отзывы покупателей Solar Roof очень положительные», — говорится в отчёте.

Tesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделю

«Спрос хороший, производство справляется. Основная проблема заключается в установке», — добавил генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk).

В то же время он уверен, что значительно повысить темпы установки получится в этом году. Для установки 1000 крыш в неделю необходимо иметь 1000 монтажных команд. Tesla даже рассматривает возможность сотрудничества с другими компаниями, которые помогли бы решить этот вопрос.

«Я уверен, что, возможно, уже к концу года мы сможет выйти на установку 1000 крыш в неделю», — заявил гендиректор Tesla. Маск также добавил, что интерес к Solar Roof высок и за пределами США, особенно в Китае.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чешские разработчики создадут дрон для поиска источников радиацииЧешские разработчики создадут дрон для поиска источников радиации
Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586
Разработанный Dyson аппарат ИВЛ CoVent оказался ненужным в ВеликобританииРазработанный Dyson аппарат ИВЛ CoVent оказался ненужным в Великобритании
Раскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы ВенерыРаскрыта тайна сверхбыстрого вращения атмосферы Венеры
Мозговой имплант вернул парализованному человеку осязаниеМозговой имплант вернул парализованному человеку осязание
Блок рекламы


Похожие новости
Кубики Lego способны прожить более 1000 лет в океанеКубики Lego способны прожить более 1000 лет в океане
Высадку НАСА на Луну отложат на четыре годаВысадку НАСА на Луну отложат на четыре года
Оксфордский словарь назвал словом года climate emergencyОксфордский словарь назвал словом года climate emergency
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домовTesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Новые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годахНовые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годах
Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля TeslaКосмический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla
Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от насОбнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас
Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запускаМиссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска
Amazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 годуAmazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 году
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелейWalmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей
Последние новости
Подгружаем последние новости