Первые подробности о новом космическом корабле Китая

На снимке, опубликованном Шанхайской академией космических полетов (SAST), показана стыковочная система нового космического корабля, совместима с международным стандартом стыковочной системы (IDSS).

НАСА, Европейское космическое агентство и Роскосмос используют IDSS-совместимые системы или адаптеры. Они используются на МКС для стыковки с космическими кораблями.

Новый космический аппарат расширит возможности Китая в деле отправки людей на орбиту, а также снизит издержки за счет частичного повторного использования и позволит входить в атмосферу на более высоких скоростях без вреда для летящих в нем людей.

О новом китайском корабле известно немного. Его длина составляет 8,8 метра и массу 21,6 тонны. Рассчитан он на экипажи численностью до 6 человек. Как вариант, он может нести трех людей и 500 кг груза.

Запуск опытного образца космического корабля запланирован на середину или конец апреля. В ходе испытательного полета нового космического корабля также будет испытана китайская ракета-носитель Long March 5B. В случае успеха новая ракета будет впоследствии использована для запуска 20-тонных модулей китайской космической станции.

Но даже если новый китайский космический корабль сможет стыковаться с МКС с технической точки зрения, то с политической это невозможно. США фактически исключили Китай из проекта МКС.



