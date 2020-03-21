«Хаббл» получил потрясающий снимок звездной колыбели

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное с помощью «Хаббла». Космический телескоп заснял звездную колыбель, находящуюся на окраине туманности Тарантул; данная туманность находится от нас на расстоянии более 160 000 световых лет, в Большом Магеллановом Облаке.

«Хаббл» получил потрясающий снимок звездной колыбели

Источник изображения: ESA/Hubble, NASA, I. Stephens, CC BY 4.0

Область, запечатленная «Хабблом», называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета. В LHA 120-N 150, как указывается, наблюдается исключительно высокая концентрация массивных звезд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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