2020-03-21
«Хаббл» получил потрясающий снимок звездной колыбели
Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное с помощью «Хаббла». Космический телескоп заснял звездную колыбель, находящуюся на окраине туманности Тарантул; данная туманность находится от нас на расстоянии более 160 000 световых лет, в Большом Магеллановом Облаке.
Источник изображения: ESA/Hubble, NASA, I. Stephens, CC BY 4.0
Область, запечатленная «Хабблом», называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета. В LHA 120-N 150, как указывается, наблюдается исключительно высокая концентрация массивных звезд.
Влад Кулиев, Supreme2.Ru