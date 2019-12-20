Обнаружен источник «питания» для чёрных дыр в эпоху «космического рассвета»

Обнаружен источник «питания» для чёрных дыр в эпоху «космического рассвета»

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о том, что исследователям удалось сделать важное открытие: идентифицирован источник «питания» для сверхмассивных чёрных дыр в центрах одних из самых ранних галактик во Вселенной.

Астрономы в течение долгого времени пытаются понять, как сверхмассивные чёрные дыры смогли вырасти до своих огромных масс в эпоху «космического рассвета» — около 12,5 млрд лет назад. Дело в том, что чёрные дыры, которые могли образоваться при коллапсе первых звёзд, сформировались очень быстро. Но до сих пор не было объяснения тому, что являлось источником газа и пыли в количествах, достаточных, чтобы объяснить столь быстрый рост.

Ответ на этот вопрос нашла команда исследователей, выполнявших наблюдения на Очень Большом Телескопе ESO с использованием приёмника MUSE. Специалисты изучали квазары — крайне яркие объекты, энерговыделение которых обеспечивается сверхмассивными чёрными дырами в центрах галактик.

Обнаружен источник «питания» для чёрных дыр в эпоху «космического рассвета»

Учёные обнаружили, что некоторые квазары окружены гигантскими скоплениями холодного газа, простирающимися на 100 000 световых лет от центральных чёрных дыр. Именно эти газовые гало, по мнению астрономов, и выступали в качестве источника «питания» как для роста сверхмассивных чёрных дыр, так и для бурного звёздообразования.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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