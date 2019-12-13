«Хаббл» получил удивительные снимки первой межзвездной кометы

На сайте «Хаббла» были опубликованы новые снимки кометы 2I/Borisov, сделанные космическим телескопом. Как указывается, в момент съемки комета находилась примерно в 298 миллионах километров от Земли, рядом с внутренним краем пояса астероидов. Ближайший подход к Земле комета должна совершить в конце текущего месяца — она окажется от нашей планеты примерно в 290 млн км.

«Хаббл» получил удивительные снимки первой межзвездной кометы

NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Указывается, что «Хаббл» позволил ученым наиболее точно оценить размеры ядра 2I/Borisov — и по новым расчетам оно оказалось в 15 раз меньше, чем предполагалось ранее; как отмечается, радиус составляет менее полкилометра.

«Хаббл» получил удивительные снимки первой межзвездной кометы

NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

2I/Borisov — первая открытая межзвездная комета. Она была открыта астрономом Геннадием Борисовым 30 августа текущего года. Как показали наблюдения за кометой, по спектральным характеристикам она схожа с некоторыми кометами, сформировавшимися в нашей Солнечной системе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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