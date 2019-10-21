Новые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годах

Китай в 2020 и 2021 годах совершит испытательные полёты своих следующих двух космических ракет серии Smart Dragon, предназначенных для коммерческого использования. Об этом сообщило официальное информационное агентство Синьхуа в воскресенье. Поскольку ожидаемый бум развёртывания спутников набирает обороты, страна наращивает свои усилия в этой области.

Первая коммерческая китайская ракета Smart Dragon-1 с тремя спутниками взлетает со стартовой площадки в Центре запуска спутников Цзюцюань в провинции Ганьсу 17 августа 2019 года (Reuters/Stringer)

Об этом компания China Rocket (подразделение государственной корпорации China Aerospace Science and Technology) сообщила через два месяца после запуска своей первой многоразовой ракеты — 23-тонной Smart Dragon-1 (Цзелун-1), которая вывела на орбиту три спутника. Китай собирается развернуть группы коммерческих спутников, которые могут предлагать различные услуги, начиная от высокоскоростного Интернета для самолётов до отслеживания поставок угля. Многоразовые конструкции ракет позволят чаще запускать в космос грузы и снизить расходы.

По словам Синьхуа, твёрдотопливная Smart Dragon-2 весом около 60 тонн и общей длиной 21 метр способна доставлять порядка 500 кг полезных грузов на орбиту на высоту 500 км. Тестовый запуск этой ракеты предполагается совершить уже в следующем году. В то же время Smart Dragon-3 отправится в испытательный полёт в 2021 году — эта ракета-носитель будет весить порядка 116 тонн, достигать в длину 31 метр и сможет отправлять на орбиту около 1,5 тонн полезных грузов.

В июле базирующаяся в Пекине iSpace стала первой частной китайской фирмой, доставившей на орбиту спутник на своей ракете. С конца прошлого года две других китайских начинающих компании пытались запустить спутники, но потерпели неудачу.



