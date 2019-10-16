Робота Digit научили переносить коробки

Робота Digit научили переносить коробки

Первая версия двуногого робота Digit была представлена в начале текущего года; теперь же компания Agility Robotics презентовала вторую версию — v2, которая получила ряд новых способностей.

Как отмечается, специалисты компании усовершенствовали конструкцию ног робота — так, что он может балансировать на одной ноге, а также способен переносить коробки с места на место. Последнюю способность Agility Robotics показала на видео.

По словам компании, робот самостоятельно захватывал, поднимал и опускал коробку и самостоятельно выполнял шаги, поддерживая баланс, однако на данный момент разработка не способна сама простраивать маршрут — и за это отвечал оператор.

В 2020 году Agility Robotics планирует представить третью — коммерческую — версию Digit, которую смогут приобрести компании.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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