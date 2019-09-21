В Северном море будет построена крупнейшая в мире ветроэлектростанция

В Северном море будет построена крупнейшая в мире ветроэлектростанция

Как сообщает портал TechXplore, две компании получили контракты на разработку трех крупномасштабных морских ветровых проектов в районе Доггер-банка Северного моря мощностью 3,6 ГВт, которые, как ожидается, будут производить энергию, достаточную для снабжения 4,5 миллионов британских домов.

Ветровая электростанция будет состоять из трех секций: Creyke Beck A, Creyke Beck B и Teesside A, каждый мощностью 1,2 ГВт.

Общий объем инвестиций в 2020?26 гг. должен составить 10,2 млрд евро.

Начало выработки электроэнергии запланировано на 2023 год. Ее клиринговая цена составит около 45 евро за мегаватт-час.

Глубина моря в районе Доггер-банки составляет первые десятки метров, в относительно недалеком прошлом моря здесь вообще не было.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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