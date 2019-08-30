Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"

СНБО приняло ряд решений по скорейшему принятию этой ракеты на вооружение и поставки.

Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"
Фото: rnbo.gov.ua

Сегодня, 30 сентября на юге Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщается в пресс-центре СНБО со ссылкой на зама секретаря СНБО Сергея Кривоноса.

Он отметил, что СНБО приняло ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки этих ракет для реактивных систем залпового огня.

«Ольха-М» - разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет "Ольха-М" будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Максимальная дальность полета ракеты "Ольха-М" - 130 километров. Это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом.

Напомним, предыдущие испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" проводились в конце мая этого года. Они также были успешными. Еще тогда сообщалось, что конечный срок принятия на вооружение ракет "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" – до конца года.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Нейросеть научили дорисовывать фотографииНейросеть научили дорисовывать фотографии
Amazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 годуAmazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 году
Норвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реакторНорвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реактор
Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запускаМиссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска
На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камниНа астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине впервые провели испытания космической ракеты-носителя "Циклон-4"В Украине впервые провели испытания космической ракеты-носителя "Циклон-4"
Китай успешно запустил шпионские спутники и контролируемо уронил ракетуКитай успешно запустил шпионские спутники и контролируемо уронил ракету
Virgin Orbit осуществила сброс ракеты с «Боинга»Virgin Orbit осуществила сброс ракеты с «Боинга»
Медики успешно вылечили ВИЧ с помощью редактирования геновМедики успешно вылечили ВИЧ с помощью редактирования генов
Квантовая телепортация информации внутри алмаза прошла успешноКвантовая телепортация информации внутри алмаза прошла успешно
Rocket Lab в седьмой раз успешно запустила ракету ElectronRocket Lab в седьмой раз успешно запустила ракету Electron
Катапульта вместо ракеты отправит спутник на орбитуКатапульта вместо ракеты отправит спутник на орбиту
Ракета Falcon9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников глобальной сети StarlinkРакета Falcon9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников глобальной сети Starlink
Ракеты научат атаковать цель группойРакеты научат атаковать цель группой
ВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракетВВС США провели испытания лазера и успешно сбили несколько ракет
Последние новости
Подгружаем последние новости