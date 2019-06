27 двигателей Falcon Heavy запустили разом

На принадлежащей NASA площадке инженеры SpaceX выполнили короткий одновременный запуск силовых агрегатов центрального блока и пары боковых ускорителей ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой запланирован на 24 июня в рамках программы космических тестов STP-2 Министерства обороны США . Центральный блок, верхняя ступень и обтекатель ракеты выпущены недавно, а пара боковых ускорителей B1052 и B1053 уже использовались при втором пуске ракеты.

Первый запуск Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года, второй — в апреле 2019-го. В максимальной конфигурации ракета-носитель способна доставить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой в 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжёлой ракетой. Глава SpaceX Илон Маск отметил, что миссия STP-2 24 июня станет «самым сложным запуском в истории компании».

A cloud of rocket exhaust just appeared at pad 39A, suggesting the Falcon Heavy launcher has completed a preflight hold-down engine test. We’ll await confirmation of a good test from SpaceX. https://t.co/oUuaTaHgpY pic.twitter.com/V1xovtkWsA

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) 20 июня 2019 г.