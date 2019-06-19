Недалеко от нас открыты две землеподобные экзопланеты

Недалеко от нас открыты две землеподобные экзопланеты

Звезда Teegarden — красный карлик, находящийся в созвездии Овна. Температура его поверхности составляет 2700 градусов по Цельсию, а масса примерно в десять раз меньше солнечной. Несмотря на его близость к нам он, из-за очень малой яркости, был обнаружен только в 2003 году.

«Мы наблюдали эту звезду в течение трех лет, ища периодические изменения ее скорости, — объясняет Матиас Цехмайстер из Геттингенского университета. Наблюдения показали, что две планеты вращаются вокруг нее, обе похожи на планеты во внутренней части Солнечной системы. Они чуть больше Земли и расположены в «обитаемой зоне», где вода может существовать как жидкость.

«Возможно, две планеты являются частью более крупной системы «, — добавляет Стефан Дрейзлер, еще один исследователь из Геттингенского университета и соавтор статьи.

Недалеко от нас открыты две землеподобные экзопланеты

Фотометрические измерения звезды проводились с помощью телескопа обсерватории Тейде (Тенерифе), а также телескопами обсерватории Лас-Кумбрес.

Красные карлики — маленькие звезды. Это делает возможным при помощи современных приборов детектировать возмущения их движения под действием обращающихся вокруг них планет относительно небольшой (порядка земной) массы.

С 2016 года немецкие и испанские ученые проводят поиск планет вокруг близлежащих к нам звезд с помощью прибора CARMENES, который находится на 3,5-метровом телескопе обсерватории Калар-Альто (Альмерия). Эти новые планеты являются 10-й и 11-й, обнаруженными исследователями.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Astronomy & Astrophysics.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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