В Харьковской области прошли испытания новой военной "глушилки"

"Армия получила мощный инструмент, который позволит полностью "отрезать" связь передовым подразделениям противника".

В Харьковской области прошли испытания новой военной "глушилки"
Р-330КВ1М
Фото: ukroboronprom.com.ua

На полигоне в Харьковской области испытали первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, который был изготовлен госпредприятия "ЦКБ "Протон".

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачу подавления системы радиосвязи условного противника", - говорится в сообщении.

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна подавлять радиосвязь противника на расстоянии нескольких десятков километров. Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Отмечается, что эти характеристики полностью соответствуют всем стандартам, в том числе и требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО.

"Фактически, украинская армия получила мощный инструмент, который позволит полностью "отрезать" связь передовым подразделениям противника. То есть враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями и тому подобное. В современных условиях боевых действий это дает решительный перевес как при обороне, так и при наступлении", - говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Р-330КВ1М является частью комплекса Р-330УМ "Мандат", в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолновой радиосвязи, радиоразведки и управления. Производство этих станций освоено на производственных мощностях "НПК "Искра" (также входит в состав концерна). В то же время станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М может работать как в составе комплекса "Мандат", так и отдельно.

Разработка Р-330УМ "Мандат" велась донецким предприятием "Топаз", производственная база которого была уничтожена пророSSийскими боевиками. Научную базу предприятия удалось перенести в запорожский НПК "Искра" и специалисты "Топаза" продолжили свою работу.

Напомним, ранее прошел боевые испытания украинско-турецкий боевой модуль "Serdar".


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