ЕКА продемонстрировало, каким образом сгорают спутники в атмосфере Земли

Специалисты из Европейского космического агентства (ЕКА) выпустили небольшой видеоролик, в котором демонстрируется любопытный эксперимент. На видео показано, как часть космического спутника расплавляется внутри плазменной аэродинамической трубы. Видеоролик был размещён на официальной веб-странице агентства.

Стоит сказать о том, что роль расплавляемого предмета в рассматриваемом видео играет штанга магнитной системы ориентации, которая является одним из самых плотных элементов космических спутников. Эксперимент проводился для того, чтобы улучшить понимание процесса сгорания спутников, которые попадают в атмосферу нашей планеты. Проведение данной работы необходимо для того, чтобы в будущем снизить вероятные риски от падения обломков на поверхность планеты.

Представители ЕКА говорят о том, что теоретически попадающая в атмосферу Земли аппаратура должна сгорать полностью. Однако на практике оказывается, что некоторые детали спутников всё же достигают поверхности планеты. Некоторые из падающих обломков достаточно велики и могут нанести существенный урон, поэтому в ЕКА хотят свести к минимуму вероятность этого.

В качестве примера представители ЕКА приводят инцидент, который произошёл в 1997 году. Тогда топливный бак ступени ракеты, вес которого порядка 250 кг, упал всего в 50 метрах от жилого дома на одной из ферм Техаса. Специалисты отмечают, что помимо магнитных штанг долетать до поверхности Земли могут и другие части спутников, в том числе топливные баки, оптические инструменты, маховики гироскопов и приводные механизмы.



