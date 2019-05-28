В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"

По "Зениту" есть проблема импортозамещения, т.к. двигатель первой ступени разрабатывает роSSийский "Энергомаш".

?В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"
Фото: yuzhmash.com

Украинское конструкторское бюро "Южное" разработало космическую ракету-носитель среднего класса "Маяк-3.9S", которая, как утверждается, по своим характеристикам серьезно превосходит базовую ракету семейства "Зенит" советских и постсоветстких времен.

Об этом заявил гендиректор КБ Александр Дегтярев на пресс-конференции "Космические технологии: настоящее и будущее", передает LIGA.net.

"Она спроектирована исходя из использования старта байконуровского, старта морского, ну и, естественно, с нового старта тоже может быть использована", - отметил он.

Дегтярев признал, что по "Зениту" есть проблема импортозамещения, поскольку двигатель первой ступени РД-171М разрабатывает роSSийский "Энергомаш".

КБ "Южное", по его словам, разработало двигатель РД-815 тягой 250 тонн. Три таких агрегата составляют первую ступень Маяк-3.9S, что по своим данным "немного выше по суммарным характеристикам", чем 171-й двигатель.

Дегтярев также заявил, что сейчас Украина ведет "конкретные" переговоры с Казахстаном насчет пусков ракет легкого класса, которые очень востребованы на нынешнем рынке. "Так что мы хотим на Байконур", - добавил он.

Напомним, в марте сообщалось, что роSSийская частная компания S7 Space решила расторгнуть контракт с украинским предприятием "Южмаш" на производство 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт". Единственный старт "Зенита" в 2013 году завершился падением в океан. С 2014 года запуски в рамках проекта "Морской старт" были приостановлены.


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