Магнитное поле Юпитера оказалось зависящим от ветра

Магнитное поле Земли переменчиво, вплоть до того, что его полюса временами меняются местами. Ход этих процессов неплохо изучен по палеомагнитным данным, с причинами сложнее — имеющиеся модели их, в общем, объясняют, но, вполне возможно, что не до конца. У Марса и Венеры значимых магнитных полей никогда не было, что, вероятно, сказалось на судьбах этих планет — атмосферу Марса «сдуло» солнечной радиацией, а венерианская существенно изменила свой состав. Мощные магнитные поля есть у Юпитера и Сатурна, но магнетизм последнего изучался относительно недолго. А вот свежие данные по Юпитеру уже можно сопоставить со старыми.

Анализ данных зонда Juno показал, что магнитное поле Юпитера подвержено вековым колебаниям, примерно так же как земное.

«Вековые изменения магнитного поля были в желанным объектом ученых-планетологов на протяжении десятилетий», — говорит Скотт Болтон (Scott J. Bolton), главный исследователь миссии Juno из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио. «Это открытие могло произойти только благодаря чрезвычайно точным научным инструментам «Юноны» и уникальной форме ее орбиты, позволяющей проходить низко над планетой».

Ученые сравнили данные прошлых миссий НАСА на Юпитер (Pioneer 10 и 11, Voyager 1 и 2) с новой моделью магнитного поля Юпитера (называемой JRM09). Новая модель была основана на данных, собранных во время первых восьми витков станции вокруг Юпитера.

Выяснилось, что современное магнитное поле Юпитера не очень сильно, но заметно отличается от того, что было зафиксировано четыре десятилетия назад.

Как полагают ученые, причиной изменений могут быть атмосферные потоки Юпитера, простирающиеся от видимой поверхности планеты на глубину порядка 3000 километров, где газообразный водород сжижается под действием высокого давления. Его переток под действием сильных ветров может быть причиной флуктуаций магнитного поля. Это косвенно подтверждается тем, что наибольшие изменения магнитного поля зафиксированы в области Большого красного пятна.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature.



