В этом году в ресторанах CJ Foodville появятся роботы LG

LG Electronics заключила соглашение о сотрудничестве с CJ Foodville, одной из крупнейших компаний общественного питания в Южной Корее, с целью создания роботов, которые будут опробованы в её ресторанах к концу этого года.

CJ Foodville является материнской компанией для таких популярных франшиз, как Twosome Place и Tous Les Jours. В настоящее время сеть кофеен Twosome Place насчитывает в Южной Корее более 1000 торговых точек.

В прошлом году в ходе реорганизации в LG были сформированы новые подразделения для продвижения направлений робототехники и разработки автономных транспортных средств. Эти подразделения находятся под непосредственным руководством генерального директора LG.

В ноябре 2018 компания сообщила о намерении создать в партнёрстве с южнокорейской сетью супермаркетов E-Mart смарт-тележку, которая будет следовать за покупателем в магазине, автоматически избегая препятствий.



