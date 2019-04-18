В этом году в ресторанах CJ Foodville появятся роботы LG

В этом году в ресторанах CJ Foodville появятся роботы LG

LG Electronics заключила соглашение о сотрудничестве с CJ Foodville, одной из крупнейших компаний общественного питания в Южной Корее, с целью создания роботов, которые будут опробованы в её ресторанах к концу этого года.

CJ Foodville является материнской компанией для таких популярных франшиз, как Twosome Place и Tous Les Jours. В настоящее время сеть кофеен Twosome Place насчитывает в Южной Корее более 1000 торговых точек.

В прошлом году в ходе реорганизации в LG были сформированы новые подразделения для продвижения направлений робототехники и разработки автономных транспортных средств. Эти подразделения находятся под непосредственным руководством генерального директора LG.

В ноябре 2018 компания сообщила о намерении создать в партнёрстве с южнокорейской сетью супермаркетов E-Mart смарт-тележку, которая будет следовать за покупателем в магазине, автоматически избегая препятствий.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Израильский луноход разбился при посадкеИзраильский луноход разбился при посадке
Иммунную систему человека научили бороться с ракомИммунную систему человека научили бороться с раком
Украинская команда победила на европейской олимпиаде для девушек по математикеУкраинская команда победила на европейской олимпиаде для девушек по математике
Найдено свидетельство формирования коричневых карликов как планетНайдено свидетельство формирования коричневых карликов как планет
У Проксимы Центавра, возможно, есть вторая планетаУ Проксимы Центавра, возможно, есть вторая планета
Блок рекламы


Похожие новости
Британцам нужны большие подводные роботыБританцам нужны большие подводные роботы
ESA хочет начать добычу пород на Луне к 2025 годуESA хочет начать добычу пород на Луне к 2025 году
Украина испытает новые образцы оружия в 2019 годуУкраина испытает новые образцы оружия в 2019 году
Британские военные роботы-сапёры получили поддержку обратной тактильной связиБританские военные роботы-сапёры получили поддержку обратной тактильной связи
Солнечная энергия займет почти 70% мирового энергорынка к 2050 годуСолнечная энергия займет почти 70% мирового энергорынка к 2050 году
В 2019 году DHL инвестирует $300 млн в четырёхкратное увеличение количества роботов на складахВ 2019 году DHL инвестирует $300 млн в четырёхкратное увеличение количества роботов на складах
Умер Иоахим Рённеберг, сорвавший в 1943 году немецкую ядерную программуУмер Иоахим Рённеберг, сорвавший в 1943 году немецкую ядерную программу
Машины будут выполнять большую часть работы к 2025 году. Особенно рискуют «белые воротнички»Машины будут выполнять большую часть работы к 2025 году. Особенно рискуют «белые воротнички»
Калифорния намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2045 годуКалифорния намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2045 году
В Киеве начали реставрацию картины Караваджо "Поцелуй Иуды", пострадавшей от рук воров в 2008 годуВ Киеве начали реставрацию картины Караваджо "Поцелуй Иуды", пострадавшей от рук воров в 2008 году
Последние новости
Подгружаем последние новости